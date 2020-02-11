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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري يشن هجوماً حاداً على حزب الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أشاد الخبير العسكري الإماراتي خلفان الكعبي، بالتزام المجلس الانتقالي الجنوبي باتفاق الرياض.
وكتب الكعبي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر،: تعبير المجلس الانتقالي عن التزامه باتفاق الرياض ينبع من شعوره بتحمل المسؤولية وتغليب الحكمة ومن موقف القوة".
وتابع: "المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية ومن هو على خطهم رأينا وتأكدنا من إنجازهم وشجاعتهم".
وأضاف: حزب الإصلاح والطابور الخامس ومن يدور في فلكهم خيانتهم وخستهم واضحه ولا تحتاج دليل.
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