شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يتحدث عن دور القوات الاماراتية في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 علق عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإمارتي، عن الدور الذي لعبته القوات الإماراتية في اليمن.

وقال بن زايد في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أعادوا الحق لأصحابه، رفعوا الظلم عن المستضعفين، أعادوا إعمار الديار، و نشروا الأمن و المحبة في اليمن #الصقور_المخلصين رجال صدَقوا ما عاهدوا الله عليه". ولقيت التغريدة تفاعل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

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