شكرا لمتابعة خبر عن داعية سعودي شهير : يباغت السعوديين بتصريحات مفاجئة صادمة بشأن الحجاب والعباءة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انقلاب في السعودية خطير .. و"الذابح" كلمة السر حملات خطيرة ضد مسلمين قلة في مكة المكرمة.. الروهينغا يفجَّرون مفاجأة تهز السعودية السعودية : تزف بشرى سارة لـ’’جميع اليمنيين المغتربين’’ العزاب والعوائل .. وتوقف رسوم العمالة والمرافقين وتصدر توجيهات صارمة (هذه تفاصيلها) أمر سري عاجل لسلطان عُمان هيثم بن طارق يصدم قطر .. وصحيفة خليجية تكشف تفاصيله

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