شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية السقوط , من نهم الى مأرب ..ووصية الابطال ما بعد اجتياح الحوثي ل مأرب "تفاصيل خاصة تقطر وجع " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة "ضباط في الجيش الوطني " ل الخليج 365 لا نستطيع ذكرها خوفا على ارواحهم , ان ما يجري في الميدان عكس ما يروج له الاعلام , الجيش الوطني تعرض للعديد من الخيانات من الداخل والخارج , بحجة ان قيادات الكتائب ينتمون لحزب الاصلاح .

وبدأت المأساة في نهم ..كنا نحقق تقدم كبير وكانت الخطة ان يكون الزحف البري تحت غطاء جوي من طيران التحالف , والامداد والتموين من عدن , والقيادة وادارة المعارك غرفة مشتركة في معسكر التحالف في مأرب .

واضاف وبعد ثلاث ايام من الانتصارات واجهنا مشكلة في الاتصالات حيث تم قطع الاتصالات ومن ثم نقص حاد في التموين الغذائي والذخائر , واخيرا ابناء القبائل في نهم كانوا اكبر عامل ضعف وخنجر في خاصرة الجيش .

ثم فجأة جاءت اوامر بالانسحاب وتفاجأنا بان اغلب المدرعات المدولبة احرقت والمواقع الحساسة خالية من المقاتلين , وتعرضت العديد من الوحدات ل كمائن غير متوقعة .

كما ان الحوثيين فاجأوا الجميع بالكثافة العددية لمقاتليهم وطريقة غريبة بالهجوم , كانوا يتقاطرون من كل النواحي وغير مدركين حجم المخاطر "اجساد بغير عقول " وتضحيات غير مسبوقة , سقطى مئات الحوثين عند كل موقع , كان الموت يحصد ارواح الحوثيين بافراط .

ولو استمر القتال مثل الايام الاولى ل كانت الجثث غطت ارض المعارك وسال نهر من دماء .

نحن نعتقد ان الله رحم الطرفين وجاء الانسحاب رحمة وحقن للدماء ان تسفك في نهم وبراقش ومفرق الجوف وباق الجبهات .

وباختصار شديد في منتصف المعركة حسم الامر "تأجل معركة تحرير صنعاء "وكانت التوجيهات بالانسحاب لحدود فرضة نهم ولكن الحوثيين استمروا بالهجوم والجيش استمر بالتراجع , خسرنا انتصارات ومكاسب عمرها 5 سنوات والان الحوثيين على ابواب مأرب والجوف , وانقلبت الامور صرنا ندافع والحوثي يهاجم !!.

واذا سقطت دفاعاتنا ستسقط مأرب والجوف خلال ساعات ..

وصية " ان اجتاح الحوثي مأرب فليثق ابناء اليمن ومأرب ان الحوثي مر على جثثنا ..لن نستسلم ولن نسلم الا ارواحنا لله رب العالمين ..ايها الشباب والجيل القادم احملوا مشاعل النصر وقاتلوا من اجل اليمن من اجل لا يحكمكم الحوثي الرجعي الطائفي السفاح "!!



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