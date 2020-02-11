تعزيزات عسكرية سعودية في طريقها الى عدن بعد أيام من وصول أخرى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن



تصعد القوات السعودية المسيطرة على محافظة عدن، من تحركاته العسكرية في المحافظات الجنوبية لا سيما مدينة عدن استعدادا لمعركة فاصلة بين أطراف المرتزقة بعد فشل ما يسمى اتفاق الرياض.

وقالت مصادر محلية في محافظة شبوة أمس السبت أن ناقلات عسكرية سعودية تحمل على متنها عتاد حربي وأليات ودبابات ومصفحات وصلت أمس إلى مدينة عتق في طريقها إلى مدينة عدن.

وكان الاحتلال السعودي قد دفع الأسبوع المنصرم بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة عدن، بالتزامن مع انتهاء المهلة الزمنية المخصصة لتنفيذ ما يسمى اتفاق الرياض الموقعة بين حكومة هادي وما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، الأمر الذي زاد من عملية التوتر العسكري والتصعيد بينهما في محافظات عدن وأبين.