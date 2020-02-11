وردنا الان : الخوف يجتاح المواطنين من انفجار الوضع وسط المدينة ..إنتشار مكثف للمدرعات والمسلحين في العاصمة الموقتة عدن (تفاصيل طارية)

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عدن - ياسمين التهامي - السعودية : تزف بشرى سارة لـ’’جميع اليمنيين المغتربين’’ العزاب والعوائل .. وتوقف رسوم العمالة والمرافقين وتصدر توجيهات صارمة (هذه تفاصيلها) أمر سري عاجل لسلطان عُمان هيثم بن طارق يصدم قطر .. وصحيفة خليجية تكشف تفاصيله وردللتو : قرار مفاجئ من الإمارات بشأن العلاقات مع دولة قطر (تفاصيل) أمر ملكي عاجل لـ’’الملك سلمان’’ .. بشأن عبد الرحمن السديس

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