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صنعاء - ياسمين الخيامي - اليمنيين يشعرون بالفخر والاعتزاز ويقهرون السعوديين وكل الخليجيين وحتى يتغلبون على المصريين ويحتلون المركز الاول في هذا الجانب الخطير جدا

2020/02/11 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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