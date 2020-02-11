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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المعهد الدبلوماسي بصنعاء يتحول الى مركز لنشر الافكار الحوثية الطائفية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
اظهرت وثيقة متداولة قيام مليشيا الحوثي بتحويل المعهد الدبلوماسي بصنعاء الى مركز لتدريس الافكار الطائفية لمنتسبي وزارة الداخلية.
وجاءت الوثيقة بمثابة اعلان ملزم لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية في صنعاء، للحضور الى المعهد الدبلوماسي لتلقي دورة ثقافية حوثية بعنوان "الهوية الايمانية"، والحضور ملزم، ولمدة يومين من 11 – 12 فبراير/ شباط الجاري.
ويرى مراقبون ان هذه الدورات تهدف من ورائها مليشيات الحوثي الى نشر الفكر الطائفي الايراني وهو فكر دخيل على المجتمع اليمني.
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