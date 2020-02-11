شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال شهر واحد فقط .. 2170 حالة انتهاك ما بين اعتقال وقتل واغتصاب وتهجير قسري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

اورد فريق الرصد التابع لمؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الانسان في تقريره الشهري بأن وضع حقوق الانسان في اليمن تتدهور بشكل مريع وسط صمت محلي واقليمي ودولي ، وأصبح الأنسان عرضة لكل الانتهاكات ويسومه العذاب والقهر في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .



وقال فريق الرصد بأن شهر يناير من عام 2020 سجل تصاعد مريع في الانتهاكات . حيث سجل الفريق 2170 حالة انتهاك لحقوق الانسان خلال شهر يناير من هذا العام .

وقال فريق الرصد في تقريره الشهري أن اجمالي الانتهاكات التي طالت المواطنين المدنيين في كافة المدن اليمنية و التي تمكن الفريق من رصدها بالرغم من امكانيته المتواضعة بواقع 2170 حالة انتهاك . وتوزعت الانتهاكات الحقوقية والانسانية التي اوردها التقرير على النحو التي :-

اولاً : القتل المباشر

رصد الفريق 106حالات ما بين قتل واصابة تعرض لها المدنيين خلال شهر يناير . بينهم 79 قتيل ، 67 رجلا من بين الضحايا واحد صحفي و واحد قتل عبر طيران الدرونز الأمريكي و 8 نساء و 4 اطفال . واصيب 27 مدني منهم 25 رجلا و2 نساء .

ثانياً: ضحايا القناصين والالغام

ما زالت الالغام ومناطق زراعتها تشكل خطراً كبيرا على المدنيين حيث تستهدفهم في الطرقات والمزارع الى جوار انتشار القناصين الذين يترصدون بالأبرياء المدنيين من اطفال ونساء في الطرقات العامة والاحياء السكنية . وعلى وجه الخصوص في مناطق التي تشهد مواجهات

حيث قتلت أمرة عبر رصاص قناص في محافظة تعز .

وراح ضحية زراعة الالغام 8 مدنيا بينهم 6 رجل و2 اطفال.

واصابت 13 مدنيين ، بينهم 5 رجال و8 اطفال .

ثالثاً: القذائف وصواريخ الكاتيوشا

اورد التقرير بان 33 مدنياً ما بين تقتيل ومصاب راحوا ضحايا القذائف المميتة وصواريخ الكاتيوشا التي تطلق على المدنيين بين الحين والاخر . حيث راح ضحيتها 9 ضحايا 4 رجال و 3 نساء و 2 اطفال ، واصابت 24 مدنيا بينهم 16 رجال و4 نساء و 4 اطفال .

رابعاً الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري

اولاً: الاعتقال التعسفي . رصد الفريق تعرض 66 مدنيا للاعتقال التعسفي . من بين المعتقلين 57 رجلا و9 نساء .

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ثانياً: الاخفاء القسري . تعرض 51 مدنيا للإخفاء القسري من بينهم 40 رجلا و 4 نساء و7 اطفال .

خامساً : اقتحام وتدمير مباني عامة ومساكن خاصة

أورد التقرير تعرض 18 منزل للاقتحام ونهب محتوياتها ، بالإضافة الى اقتحام واحد مخزن تابع لبرنامج الغذاء العالمي ونهب محتوياته من المساعدات الغذائية . وذكر التقرير بأن 7 منازل تعرضت للحرق والهدم ونهب محتوياتها .

وتعرض مستشفى 7 يوليو للقصف المدفعي ومستشفى الثورة بتعز للاقتحام وهدم احد قاعات كلية المجتمع في جامعة عدن و تعرضت 9 منشئات ما بين حكومية وخالص للاقتحام .

سادسًاً : التهجير القصري

رصد فريق الرصد خلال شهر يناير تعرض 1350 اسرة الى التهجير القسري من مخيم الخانق في منطقة نهم شرق صنعاء و تهجير 500 اسرة من منازل ومخيمات نزوح في مديرية مجزر شمال شرق محافظة مأرب ، على اثر المواجهات العسكرية التي تشهدها مناطق في نهم وشرق مأرب .

سابعاً : الانتحار والاغتصاب

وخلص التقرير لفريق الرصد بمؤسسة شركاء المستقبل الى رصد تصاعد عدد المنتحرين حيث رصد الفريق حالتي انتحار خلال شهر يناير 2020 لرجل و امرأة

وتعرضت 3 حالات للاغتصاب ، بينها امرأة و طفلتان . وفق مؤشرات تنم عن تزايد حالة الاغتصاب والانتحار التي يتم السكوت عنها خشية العار او بسبب العادات والتقاليد التي تحول دون الافصاح والابلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال والنساء .

ضربات الطيران

ذكر التقرير تعرض 1 مواطنين للقتل بواسطة ضربات لطيران الدرونز الامريكي في منطقة عبيدة في مأرب .

وذكر التقرير بأن محافظة صنعاء تصدرت المحافظات في انتهاك الحقوق بواقع 1429 انتهاك ، ثم تلتها محافظة مارب بواقع 513 انتهاك ، و جاءت محافظة إب بالترتيب الثالث بواقع 96 انتهاك ، وبعدها محافظة تعز بواقع 40 انتهاك ، ثم محافظة عدن بواقع 18 انتهاك ، وبعدها محافظة ابين بواقع 16 انتهاك ، وجاءت محافظة الحديدة بالترتيب السابع بواقع 15 انتهاك ، ثم تلتها محافظة الضالع بواقع 14 انتهاك ، ثم محافظة ذمار بواقع 9 انتهاكات ، ومحافظة حجة بواقع 7 انتهاكات ، ومحافظة الجوف بواقع 4 انتهاكات وكذلك محافظة لحج 3 انتهاكات ، ومحافظة عمران بواقع 3 انتهاكات ، ثم محافظة شبوة بواقع 1 انتهاك ....