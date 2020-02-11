وردنا الان : السعودية تزف بشرى سارة لكل اليمنيين بشان الانترنت باليمن (وثيقة وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - صحفي وسياسي بارز يفاجئ الجميع ويحذر من سقوط محافظة الجوف بعد قيام امين العكيمي ..بهذا الأمر ويدعو السعودية إلى اعتبارها جزء من أمنها القومي (تفاصيل) وردنا الان : الجيش الوطني يقتحم هذه المنطقة الهامة ويسيطر عليها (تفاصيل عاجلة) هام وفي غاية الخطورة : طارق صالح يتجاوز كل الحدود ويوجه للرئيس هادي والجنرال الاحمر اتهام خطير جدا الرئيس هادي يقهر الحوثي والزبيدي والسفير احمد علي عبد الله صالح بضربة معلم وعمل بطولي اثلج صدور كل اليمنيين في الشمال والجنوب ( صورة )

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