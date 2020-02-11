"الاحتفال بالهزيمة "..كما سلم الامريكان العراق ل ايران وداعش..الامارات وبعد الهزيمة والانكسار طوال 5 سنوات حرب باليمن, تسلم الجنوب للانتقالي وداعش ,نفس الخطة ونفس المصير

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عدن - ياسمين التهامي - احتفالات الامارات بعد عودة جنوهم من اليمن يذكرنا بعودة الامريكان من العراق . فالامريكان سلمو العراق ل ايران وداعش والامارات سلمت جنوب اليمن للانتقالي وداعش ,نفس الخطة ونفس المصير . وراى خبراء ان الامارات تلقت هزيمة منكرة في اليمن ويتوقع ان تلقى هزيمة اخرى في ليبيا وسيعود جنوهم بالخيبة والانكسار مهزومين . والمضحك في الامر هو ان نرى لاول مرة دولة تحتفل بالهزيمة بعد 5 سنوات حرب . واعلنت الامارات عودة قواتها ضمن استراتيجية وصفتها ب"غيرمباشرة ". وصرح المزروعي قائد العمليات المشتركة بان الانتقال والتحول من الاستراتيجية "الاقتراب المباشر " والتي نفذت باحتراف عالى الى استراتيجية "الاقتراب غيرالمباشر " التي تنفذها قوات يمنية بنفسها والتي اسستها الامارات من 200الف مقاتل يمني . واضاف بان الامارات شاركت ب اكثر من 15 الف جندي وقتل منهم 108 عسكري .

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