شكرا لقرائتكم خبر عن "الاحتفال بالهزيمة "..كما سلم الامريكان العراق ل ايران وداعش..الامارات وبعد الهزيمة والانكسار طوال 5 سنوات حرب باليمن, تسلم الجنوب للانتقالي وداعش ,نفس الخطة ونفس المصير والان مع التفاصيل
كانت هذه تفاصيل خبر "الاحتفال بالهزيمة "..كما سلم الامريكان العراق ل ايران وداعش..الامارات وبعد الهزيمة والانكسار طوال 5 سنوات حرب باليمن, تسلم الجنوب للانتقالي وداعش ,نفس الخطة ونفس المصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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