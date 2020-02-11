وردنا الآن : الموت يفجع شيطان العرب .."الشيخ خليفة بن زايد توفى ..خبر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي , ويضج به الشارع الاماراتي "!!

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/11 الساعة 01:20 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

وفقا لتغريدة "بوغانم" المغرد الخليجي الشهير والتي قال فيها "يقال والعلم عند الله سبحانة وتعالى ان الشيخ خليفة بن زايد توفى ..لا استطيع تأكيد الخبر ولكن هذا ما يتم تداولة الان بقوة في الامارات ..!!". واضاف انه يتم عن قصد تداول ونشر وتسريب الخبر من باب التهيئة الى حين صدور اعلان رسمي يؤكد ذلك . ويذكر ان الشيخ خليفة تعرض ل جلطة بداية عام 2014 اثرت سلبا على صحتة ولم يعد يظهر في الوسائل الاعلامية او المراسيم الخاصة والعامة منذو 6 سنوات . وفي نفس السياق هناك اشاعات ان ل اخية الشيخ محمد بن زايد دور في مرضة الغامض والمفاجئ للجميع , نتيجة اطماع الاول في فرض السيطرة والاستحواذ على السلطة في البلاد .

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