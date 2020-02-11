"كذب الجميع ..وصدق هادي " ..الرئيس هادي يفاجئ الجميع ويفضح سلطان عمان ويعري احمد علي صالح والميسري وكل فقاعات اعلامهم المظلله !!

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عدن - ياسمين التهامي - اعلنت السفارة اليمنية في الصين وصول الدعم المالي الذي وجه بصرفة بصورة عاجلة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء , للطلاب اليمنيين وعوائلهم وعددهم 170 في ووهان المنكوبة ب فيروس كورونا .

واكدت السفارة ان المبالغ الاضافية تم بالفعل البدء بصرفها وتحويلها للطلاب مستحقات الربع الثالث .

وبحسب وكالة سبأ فان الدعم المقدم يأتي كأحد الاجراءات المعلن عنها سابقا من قبل الحكومة لمتابعة اوضاع الجالية اليمنية والطلاب في ووهان بعد انتشار فيروس كورونا القاتل .

ويذكر انه سبق وانتشرت اشاعات عن قيام سلطان عمان بالتكفل بعملية اجلاء الطلاب اليمنيين , ومن ثم برز اسم وزير الداخلية الميسري , واخيرا السفير احمد على صالح وحزب المؤتمر , وظهر بالاخير انها عبارة فقاعات اعلامية لا اكثر .



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