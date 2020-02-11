شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : مليشيا الحوثي تتلقى خبر صاعق من جبهة صلب "كتيبة الموت , والحسين ,الحوثية وقائدها البارز في قبضة الجيش الوطني " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر عسكرية ان الجيش الوطني يخوض معارك طاحنة في جبهة صلب . واضافت عن قيام الجيش الوطني بشن هجوم عنيف على مواقع الحوثين وتمكنت من احراز تقدم كبير والسيطرة على مواقع جديدة واستراتيجية . وذكرت ان الجيش الوطني استدرج كتيبة حوثية تطلق على نفسها مسمى "كتيبة الموت والحسين "الى فخ محكم وتم الاطباق عليها من جميع الاتجاهات . واشارة ان الجيش الوطني يواصل حصار الكتيبة قاطعا عليها الامدادات والتموين الغذائي والشرب مع قائد بارز مقرب من زعيم الحوثي , ويتوقع خلال الساعات القادمة ان تعلن الاستسلام . ويذكر ان الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في مواجهات عنيفة منذو الربعة اسابيع في نهم شرق صنعاء , والمواجهات تتسم باستراتيجية حربية كر وفر .

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