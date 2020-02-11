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عدن - ياسمين التهامي - تحذير...تقطيع اللحم للآخرين ينقل الكثير من الفيروسات
حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أمس الجمعة، من عادة تقطيع اللحم للآخرين أثناء الطعام؛ حيث ينقل الكثير من الفيروسات والبكتيريا.
وأوضح خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” عادة غير صحية: تقطيع اللحم للآخرين أثناء تناولك الطعام بيدك…غير مستساغ صحياً وينقل الكثير من البكتريا والفيروسات من مخالطة اللعاب للأصابع.. أعزك وأحترمك…بس لا تقطع لي ” .
جديد اب برس :
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