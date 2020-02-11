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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : أكبر قبيلة يمنية تعلن النفير وتتعهد بحماية الطرق الرئيسة بين أهم محافظتين..."تفاصيل"

جديد اب برس : Advertisements span style="font-family: gretaarabic; font-size: 17.33333396911621px; -webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgb(252, 252, 253);">أفادت مصادر مطلعة اليوم الأثنين عن تعهد إحدى كبرى قبائل مارب, للشرعية بالوقوف الكامل ضد ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران, في مناطقها وأراضيها. وذكرت المصادر أن قبيلة الجدعان التي تمتد على مديرية مجزر ومدغل ومحيطها منها إلى مقابل جبل هيلان, تعهدت بمنع دخول ميلشيا الحوثي المتمردة إلى مناطقها وتجاوزها. وأضافت المصادر أن رجال القبيلة اللتزموا بحماية طريق القوات الحكومية الرابط بين مارب وجبهة نهم والجوف ومنع تسلل عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة إلى الطرق. وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية سلمت رجال القبائل أسلحة متنوعة ضخمة, وبدء انتشارها على طول الطريق الرئيس والصحراء الممتدة من مدينة مارب إلى مفرق الجوف منها إلى الحزم.

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