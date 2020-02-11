احتفاء شعبي في محافظتي تعز ومأرب عشية الذكرى التاسعة لثورة فبراير

أحيا أبناء مدينة تعز مساء اليوم الإثنين، عشية الذكرى التاسعة لثورة 11 فبراير، في إيقاد الشعلة في شارع جمال وسط المدينة، كما احتشدت حشود شعبية في محافظة مأرب للاحتفاء بذكرى ثورة فبراير.



وشارك في حفل أيقاد الشعلة حشود شعبية كبيرة عددا من قيادات السلطة المحلية إلى جانب عددا من القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة.



وردد المشاركون في الحفل شعارات وهتافات تؤكد بمواصلة مشوار الثورة والانتصار لأهدافها وإسقاط الانقلاب.



ويحيي ابناء تعز الذكرى التاسعة للثورة التي عرفت موجة من احتجاجات شعبية مناهضة لنظام وحكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومطالبة بالحرية وبناء دولة مدنية.



وفي محافظة مأرب أيضاً، احتشد جموع من المواطنين مساء الإثنين في إحدى الحدائق العامة للاحتفاء بذكرى ثورة فبراير.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين احتفل تيار فبراير في تعز بالذكرى التاسعة لثورة الحادي عشر من فبراير، بمهرجان خطابي وفني، وجدد المشاركون في المهرجان الوفاء لأهداف الثورة ولشهدائها الأبطال.

وفي الحفل الخطابي والفني ألقيت العديد من الكلمات، ودعا المشاركون في المهرجان الى الاستمرار في النهج النضالي الثوري حتى تحقيق كافة أهداف الثورات اليمنية.

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وطالب المشاركون في المهرجان الى توحيد الصف الجمهوري لاستكمال عملية تحرير البلاد من مليشيا الحوثي الإنقلابية.



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