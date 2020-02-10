شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 10 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

قتلى وجرحى في انفجار ”غامض“ شمال صنعاءhttps://www.elyamnelaraby.com/458416/ تفاصيل جديدة حول العثور على جثة صيادين اثنين بابينhttps://www.elyamnelaraby.com/458417/ جولة جديدة في عُمان بين الشرعية وميليشيات الحوثي حول تبادل الأسرىhttps://www.elyamnelaraby.com/458420/ "الخليج 365" ينشر أسعار بيع وشراء العملات لهذا اليومhttps://www.elyamnelaraby.com/458440/ Advertisements التوجيه المعنوي ينظم محاضرة عن مسرح الجريمة بغيل باوزيرhttps://www.elyamnelaraby.com/458444/ عضو الجمعية الوطنية للانتقالي لـ"الخليج 365": هذه رسالتي للمتربصين بالجنوبhttps://www.elyamnelaraby.com/458445/ قيادة الواجبات الزكوية تطلع على أوضاع مكتب التحصيل بالشحرhttps://www.elyamnelaraby.com/458448/ محافظ حضرموت يضع حجر الأساس لمشاريع تحسينية بمدينة المكلاhttps://www.elyamnelaraby.com/458458/ زيارة ميدانية لمدارس حضرموت العالمية بالمكلاhttps://www.elyamnelaraby.com/458460/ لجنة المرأة العربية تختار الرياض "عاصمة للمرأة العربية" للعام 2020https://www.elyamnelaraby.com/458461/ # الحوثي # الشرعية # الجمعية الوطنية للانتقالي # الخليج 365 # الرياض # المكلا # . # صنعاء # انفجار # محافظ حضرموت # المرأة # أسعار بيع وشراء العملات # أسعار # بيع # تفاصيل # جديدة # الوطنية # قتلى # اليمني # العملات

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