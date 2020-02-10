شكرا لقرائتكم خبر عن اردوغان يتلقى ضربة قاسمة للظهر على يد الجيش السوري , وتوتر خطير ينذر باندلاع معارك طاحنة حلال ساعات قادمة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت وزارة الدفاع التركية قصفت قوات الجيش السوري الاثنين , بالمدفعية موقعا عسكريا تركيا في مطار تفتناز العسكري ومحيطة في ادلب مما ادى لمقتل 5جنود اتراك وجرح 5 اخرين . ما اكدالمرصد السوري لحقوق الانسان سقوط 6 قتلى و7 جرحى اتراك و4 من الموالين للاتراك . وبحسب مسؤولين اتراك ل رويترز" بان القوات التركية ردت على الهجوم بالاضافة الى اجتماع عاجل عقدة اردوغان بوزير الدفاع التركي اكار , اثر هذا الهجوم . هذا وقد تم نقل القتلى والجرحى بواسطة مروحيات تركية الى داخل اراضيها .

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