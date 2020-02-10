عاجل : لأول مرة منذ إنقلاب الحوثي...قوات الجيش تقتحم هذه المنطقة الهامة وتسيطر عليها..."صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - يواصل اللواء الثاني مشاة بحرية التابع لقوات الجيش الوطني ، تمدده وحضوره وإعادة هيبته ومكانته ، في المناطق التابعة له ، ومنها مديرية رضوم بمحافظة شبوة .

وذكرت مصادر محلية أن الجيش الوطني، ممثلا بقيادة وضباط وأفراد اللواء الثاني مشاة بحري، وضعوا اقدامهم اليوم الاثنين في أهم المواقع الجغرافية والحيوية في مديرية رضوم ، ولأول مرة منذ عام 2015 م .

وفي أول زيارة تفقدية ، وصل قائد اللواء الثاني مشاة بحري العميد السليماني، الى رواسي سلمون وتفقد الموقع واطلع على احتياجاته ، ووجه بتجهيزه بعد أن أشرف اليوم على تسليمه لأفراد اللواء الثاني مشاة بحري، بعد أن كان في ايادي قوات أخرى . وحث العميد السليماني، قيادة وأفراد الموقع من أبطال اللواء، على بذل الجهود واليقظة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بثروات ومكتسبات الشعب اليمني، ومنها المنشأت الحيوية كمنشأة بلحاف الغازية والنفطية .

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