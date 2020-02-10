شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قيادة المجلس الانتقالي تفاجئ الجميع وتصدر بيان هام حول الأحداث الاخيرة وتكشف عن تطورات خطيرة ستحدث خلال الساعات القادمة ..."تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : قيادة المجلس الانتقالي تفاجئ الجميع وتصدر بيان هام حول الأحداث الاخيرة وتكشف عن تطورات خطيرة ستحدث خلال الساعات القادمة ..."تفاصيل"

اصدرت الادارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي تصريحاً صحفيا هاما حول مستجدات الأحداث في الساحة الجنوبية خاصة واليمنية بشكل عام فيما يلي نصه:

جديد اب برس :

Advertisements

تصريح صحفي

أدى تعدد الأجندات السياسية للحكومة اليمنية الى عدد من الاخفاقات السياسية والعسكرية الرئيسية، علاوة على عمل أجنحة الحكومة اليمنية المتناقضة على عرقلة تنفيذ "اتفاق الرياض"، وفي محاولاتها المستمرة لتغطية هذه التناقضات والإخفاقات، قامت الحكومة اليمنية بمغالطات سياسية وإعلامية واقتصادية وعسكرية، أدت بالنهاية إلى فرض مزيد من التعقيدات.

تعبّر هذه التصرفات المشبوهة عن استمرار سعي الحكومة اليمنية إلى إفشال الجهود العظيمة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مواجهة مشروع التمرد الحوثي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية.

يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية "اتفاق الرياض"، والدور المحوري للملكة العربية السعودية الشقيقة، وعلى شراكتنا الاستراتيجية معها كقائد للتحالف العربي، مجددين التزامنا ودعمنا لجهود السلام والاستقرار، ومحاربة المشروع الإيراني في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

المجلس الانتقالي الجنوبي

الإدارة العامة للشؤون الخارجية

التواهي، عدن