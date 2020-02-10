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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل خطيرة تنشر لاول مرة ...مصادر مطلعه تفاجئ الجميع بكشف أسرار الانفجار المدوي والغامض الذي تسبب في إبادة كاملة لأسرة حميد الدين..."شاهد"

كشفت مصادر محلية عن اسباب الانفجار الغامض الذي وقع يوم امس في منزل شمال محافظة صنعاء , وأسفر عن مصرع جميع افراد الأسرة .

جديد اب برس :

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وقالت المصادر ان الانفجار وقع بسبب معمل تفخيخ داخل منزل يعود الى احد القياديين الحوثيين ويدعى "محمد حميد الدين" بقرية القابل بوادي ظهر التابع لبني الحارث بمحافظة صنعاء.

واضافت المصادر ان حميد الدين قام بتحويل منزله إلى مرفق عسكري , وان الانفجار الذي وقع داخل المنزل حصل نتيجة خطأ في تفخيخ طائرة مسيرة.

وكانت قد أعلنت مصادر محلية عن تعرض أسرة " بيت حميد الدين " إلى ابادة جماعية بسبب إنفجار غامض بمنزلهم تسبب في دمار أجزاء من منه , وأن الدفاع المدني منع أهالي القرية من التجمهر يوم أمس وتم أخبارهم بأن الإنفجار ناتج عن إنفجار أسطوانة الغاز , وهو ما اثبت عدم صحته بعد ان وجد الاهالي اسطوانة الغاز سليمة تحت انقاض المنزل.