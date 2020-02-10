في تغيير مفاجئ وكبير ...مباشر من محلات الصرافة..."صنعاء تتبع عدن" في ارتفاع أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني امام العملات الأجنبية المتداولة في السوق المحلية اليوم الإثنين 10 فبراير 2020 :

شراء: 593 // بيع: 598 * الريال السعودي: شراء: 156,5// بيع: 157 Advertisements في عدن

*الدولار الأمريكي شراء: 650// بـيع: 655 * الريال السعودي: شراء: 171// بـيع: 172 ملاحظة: الأسعار تتفاوت من وقت إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى

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