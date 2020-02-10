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صنعاء - ياسمين الخيامي - رئيس الجمهورية يثلج صدور الجميع ويجعلهم يرفعون رؤوسهم ويشعرون بالفخر ويعلنها صريحة ومدوية.. "لن افعل هذا الامر مهما كانت الضغوطات ولو على جثتي"

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