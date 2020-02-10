شكرا لمتابعة خبر عن ليس جواس ولا طارق عفاش ولامع الشرعية ولا يوالي التحالف..هذا هو الشخص الذي يرعب ابوعلي الحاكم ويحسب له عبد الملك الحوثي الف حساب ( صورة + الاسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس جواس ولا طارق عفاش ولامع الشرعية ولا يوالي التحالف..هذا هو الشخص الذي يرعب ابوعلي الحاكم ويحسب له عبد الملك الحوثي الف حساب ( صورة + الاسم )

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