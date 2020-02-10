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صنعاء - ياسمين الخيامي - مدرس يتحول الى ذئب بشري ويمارس هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع 120 طالبة ..شاهد العقاب المرعب الذي وقع له اليوم واثلج صدور الجميع

حكمت المحكمة الإدارية العليا في مصر بفصل مدرس بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا جماعيا بتلميذات فصلين كاملين بالسادس الابتدائي، 120 تلميذة، بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وخطير جدا..الشرعية تقرع طبول الحرب وتدق ساعة الصفر للمواجهة مع الانتقالي وحسم الامر عسكريا وعودة هادي الى عدن مدرس يتحول الى ذئب بشري ويمارس هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع 120 طالبة ..شاهد العقاب المرعب الذي وقع له اليوم واثلج صدور الجميع عاجل وفي غاية الخطورة ..وكالة انباء دولية تصعق الجميع وتعلن عن وصول وفد حوثي رفيع الى المملكة وتكشف مهمة هذا الوفد ( صورة للوفد ) Advertisements ورد للتو...طارق عفاش يباغت الجميع ويتجاوز كل الحدود ويوجه للرئيس هادي والجنرال الاحمر اتهام خطير جدا ويصفهما بهذا الوصف غير اللائق

منظمة HWPL الكورية تباغت الجميع وتثلج صدور كل ابناء اليمن وتبعث برسالة عاجلة للرئيس هادي وعبد الملك الحوثي وحتى عيدروس الزبيدي ( صورة + نص الرسالة ) وأكد مصدر بإدارة الجمرك التعليمية في الإسكندرية وفقا لجريدة "المصري اليوم"، أن المدرس سبق وأن جرت محاكمته جنائيا، وما زال يقضي عقوبة السجن حتى الآن، وأن الواقعة تعود إلى عام 2014 تقريبا. أي أن الحكم الصادر بحقه اليوم يعني حرمانه من العودة إلى مهنة التدريس. وكشفت المحكمة الإدارية العليا في حكمها، أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية التي يترأسها المحافظ لم تقم بأي دور، ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة من تحرش جنسي جماعي اَثم على يد معلمهن. وتابعت المحكمة: "حرمة تلميذات المدارس في محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله، وأن الطفل في مراحل التعليم يكون معرضا للخطر، إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي، وأن جهود الدولة وحدها ليست كافية، بل تشاركها منظمات المجتمع المدني، فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هي أمه وأخته وابنته وزوجته". المصدر: المصري اليوم

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