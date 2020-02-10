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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة ..وكالة انباء دولية تصعق الجميع وتعلن عن وصول وفد حوثي رفيع الى المملكة وتكشف مهمة هذا الوفد ( صورة للوفد )

ذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان وفدا حوثي رفيع المتوى وصل الى المملكة الاردنية الهاشمية للتفاوض مع الشرعية بشأن الاسرى .

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الأمم المتحدة تأكيده أن ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين الحوثيين بدأوا الاثنين في عمّان جولة جديدة من المباحثات حول اتفاق تبادل الأسرى. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" إن "اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الاسرى بدأت اجتماعها الثالث اليوم الاثنين في عمان". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وخطير جدا..الشرعية تقرع طبول الحرب وتدق ساعة الصفر للمواجهة مع الانتقالي وحسم الامر عسكريا وعودة هادي الى عدن مدرس يتحول الى ذئب بشري ويمارس هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع 120 طالبة ..شاهد العقاب المرعب الذي وقع له اليوم واثلج صدور الجميع عاجل وفي غاية الخطورة ..وكالة انباء دولية تصعق الجميع وتعلن عن وصول وفد حوثي رفيع الى المملكة وتكشف مهمة هذا الوفد ( صورة للوفد ) Advertisements ورد للتو...طارق عفاش يباغت الجميع ويتجاوز كل الحدود ويوجه للرئيس هادي والجنرال الاحمر اتهام خطير جدا ويصفهما بهذا الوصف غير اللائق

منظمة HWPL الكورية تباغت الجميع وتثلج صدور كل ابناء اليمن وتبعث برسالة عاجلة للرئيس هادي وعبد الملك الحوثي وحتى عيدروس الزبيدي ( صورة + نص الرسالة ) وأوضح أن "اللجنة تجمع بين أطراف النزاع في اليمن برئاسة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام واللجنة الدولية للصليب الأحمر". وبحسب المصدر، فإن "الاجتماع سيناقش التزامات الطرفين المعلنة في اتفاقية تبادل الأسرى التي أبرمتها الأطراف في ستوكهولم بالسويد أواخر عام 2018". وكان الطرفان وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء إلى وسيط الأمم المتحدة. وأضاف المصدر الأممي أن "الاجتماع يُعقد خلف أبواب موصدة"، حيث لم تتم دعوة وسائل الإعلام، ولكن من المفترض أن يصدر بيان حال انتهاء الاجتماعات التي قد تستمر عدة أيام. وعُقدت آخر جولة من المباحثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين من 14 إلى 16 أيار/مايو من العام الماضي، وتركزت حول إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر. ووصفت الأمم المتحدة الاجتماعات حينها بأنها "بناءة". وكان ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون عقدوا منتصف كانون الثاني/يناير من العام الماضي جولة أولى من المباحثات في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

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