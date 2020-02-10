زيارة ميدانية لمدارس حضرموت العالمية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

زار محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ومعه وكيل وزارة التربية والتعليم مدير عام مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت صباح اليوم، مدارس حضرموت العالمية بالمكلا التابعة لمجموعة المحضار التجارية، للإطلاع على تجربتها التعليمية والتربوية وكان في استقبالهما مالك المدرسة محسن علي المحضار.



وطاف محافظ حضرموت فور وصوله بالمعرض العلمي الذي نظمته المدرسة وقدم خلاله عدد من الطلاب والطالبات عروضا باللغة الإنجليزية لوسائل تعليمية وتجارب علمية متنوعة.

كما تفقد المحافظ البحسني كذلك مشروع المبني الجديد لمدارس حضرموت العالمية الذي تملكه مجموعة المحضار التجارية بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار ريال يمني، متعرفا من قبل المهندسين على مكونات المشروع والتصاميم الهندسية الخاصة به.

وأشاد محافظ حضرموت خلال لقاء عقده بإدارة المدرسة بحضور عدد من أولياء أمور الطلبة، بتجربة المدرسة التعليمية والتربوية، مبديا إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه المدرسة ومستوى الطلاب التعليمي والتربوي وإتقانهم للغة الإنجليزية التي تعد لغة العصر والعلوم في هذا الزمن، متقدما بالشكر الجزيل للسيد محسن المحضار على تبنيه لهذه الفكرة الواعدة والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية في المستقبل القريب العاجل وستخلق جيل مسلح بالعلم والمعرفة يجيد التواصل مع العالم المحيط به ويطلع على جديد العلوم بكل يسر وسهولة.

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وأكد المحافظ البحسني في كلمته على أن التعليم هو أساس التنمية والنهضة لأي أمة، داعيا القطاع الخاص إلى الإسهام بفاعلية في إنشاء مثل هذه المشاريع التعلمية الرائدة والإستفاذة من التجارب المختلفة، مؤكدا بأن مدارس حضرموت العالمية سيكون لها شأن عظيم في المستقبل وستصبح معلما بارزا من معالم مدينة المكلا.

من جانبه رحب مالك المدرسة السيد محسن المحضار بسيادة المحافظ البحسني واصفا زيارته للمدرسة بالزيارة الهامة، مؤكدا على المضي قدما في هذا المشروع التنويري الذي يهتم بأجيال المستقبل القادم، متقدما بالشكر والتقدير لكل التسهيلات التي قدمت من سيادة المحافظ البحسني، وكل الجهود التي بذلت من قبل الاستاذ جمال عبدون والتي كان لها دور ملموس في تذليل الصعاب والعقبات التي واجهت المدرسة وإدارتها.

كما ألقيت كلمة من قبل مدير المدرسة الدكتور محمد شيخ بانافع، قدم خلالها شرحا مفصلا عن مدارس حضرموت العالمية التي تأسست في الـ2 من سبتمبر 2013م بمدينة المكلا وتسعى جاهدة لتقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية بالإعتماد على نظام مؤسسات علمية معترف بها دوليا تقدم مناهج الشهادة العالمية للتعليم البريطاني (IGCSE)، مشيرا إلى أن التقويم الدراسي يكون على شكل ثلاثة فصول في السنة الأكاديمية وخمسة أيام في الأسبوع من الساعة 8:00 صباحا إلى 3:00 بما يعادل 190 يوما في السنة، كما تضم هيئة التدريس كادر أجنبي ذو خبرات ومؤهلات عالية من دولة كينيا ملم بالمنهج البريطاني بالإضافة إلى الكادر المحلي المسؤول عن المواد الدينية واللغة العربية.

وتم في ختام الزيارة تكريم المحافظ البحسني والوكيل عبدون بدرعي شكر وتقدير وامتنان نظير جهودهم في خدمة مدارس حضرموت العالمية والعربية التعليمية والتربوية بحضرموت.

رافقهم خلال الزيارة وكيل حضرموت للشؤون الفنية محمد العمودي وعدد من المسؤولين بالمحافظة وأولياء أمور الطلبة.