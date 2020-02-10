قيادة الواجبات الزكوية تطلع على أوضاع مكتب التحصيل بالشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

نفذت قيادة الإدارة العامة للواجبات الزكوية بساحل حضرموت برئاسة نائب المدير العام الأستاذ أسامة عبدالرحيم الشاؤوش، يوم أمس، نزولاً ميدانياً إلى مكتب تحصيل الواجبات الزكوية بمديرية الشحر، للإطلاع على أوضاع المكتب.



والتقت قيادة الواجبات الزكوية خلال نزولها الميداني، بمدير عام مديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق ومدير مكتب تحصيل الواجبات الزكوية بالشحر الأستاذ خالد باعكابة، لمناقشة أوضاع إيرادات المكتب خلال العام 201‪9م وتقييم عمل المكتب وتصحيحها خلال العام الجاري.

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واستمعت قيادة الواجبات الزكوية من مدير عام مديرية الشحر إلى الصعوبات والعراقيل التي التي واجهت مكتب التحصيل خلال العام الماضي بما فيها توقف نشاط العقار لنحو عشرة أشهر الذي أدى إلى تراجع الإيراد، وشحة الكادر الوظيفي، إلى جانب عدم توفر المواصلات والموازنات التشغيلية للمكتب.

من جانبه حثّ نائب المدير العام للإدارة العامة للواجبات الزكوية بالساحل الأستاذ أسامة الشاؤوش قيادة مكتب التحصيل بالشحر على زيادة الإيرادت من خلال تطوير آليات التحصيل، والعمل وفق الحصر الشامل للمحال التجارية، ومتابعة المتخلفين في سداد الزكاة، للوصول الى الهدف المرجو، وتحقيق إيرادات خلال العام الجاري تزيد عن الربط المقرر او تعادله.

حضر اللقاء مدير إدارة الرقابة على التحصيل الأستاذ حسن عبدون ومدير إدارة التدريب والتوعية الزكوية الأستاذ رضاء الحامدي ومدير إدارة الشؤون القانونية المحامي أحمد محسن ناصر.