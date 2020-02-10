عضو الجمعية الوطنية للانتقالي لـ"اليمن العربي": هذه رسالتي للمتربصين بالجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

سيد مصطفي - الخليج 365

قال حسين العاقل، عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنه من يعتقد بأن مناضلي الشعب الجنوبي وقيادة المجلس الانتقالي لا تعلم بما تخطط له مراكز قوى التطرف والإرهاب اليمني ضد أهداف قضية شعبنا السياسية هو واهم



وأكد العاقل، أنه يجب أخذ العبر ممن سبقهم وكانت معسكراته وأجهزة مخابراته تتمركز في قلب العاصمة عدن وفي مختلف المناطق الاستراتيجية وأكثرها تحصينا في محافظات الجنوب وكانوا مثلهم يدفعهم غرورهم وعربدات أوهامهم، بأنهم بجبروت قوتهم العسكرية وحذلقاتهم الماكرة وممارساتهم المخادعة، سوف لن يستطيع على مواجهتهم ولن يجرؤوا على تحديهم.

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واضاف عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنه بأرادة شعب الجنوب وممثلي دول عاصفتي الحزم والأمل، هزموا شر هزيمة وتواروا بعيدا تلاحقهم اللعنات وعيوب الخزي والعار.

وتسائل العاقل، لماذا لا يرغب الشماليين أن يعيشون بأمن وسلام في أرضهم ويتركون أرض غيرهم، طالبا منهم أن

يعودوا من حيث اتوا خيرا لهم

وأردف العاقل، أنه على يقين بأن أرواح الشهداء ودماء الجرحى ن تكون سوى سبيلا لبلوغ تطلعات الشعب الجنوبي لاستعادة دولته الجنوبية المستقلة.