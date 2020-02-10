التوجيه المعنوي ينظم محاضرة عن مسرح الجريمة بغيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

نظم قسم التوجيه المعنوي والعلاقات العامة وبالتنسيق مع إدارة الأدلة الجنائية بأمن مديرية غيل باوزير، محاضرة توعوية عن كيفية الحفاظ على مسرح الجريمة، استهدفت ضباط وصف ضباط وأفراد أمن مديرية غيل باوزير.



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وقدم مدير الأدلة الجنائية بمديرية الشحر والمديريات الشرقية النقيب محمد الحوثري خلال المحاضرة، شرحاً مفصلاً عن مسرح الجريمة وكيفية التحفظ عليه وعدم السماح للمواطنين بالاقتراب منه كونه الشاهد الصامت على عملية الجريمة.

ولفت إلى إمكانية عمل طوق أمني حول مسرح الجريمة من قبل الجهات المختصة وكيفية التعامل مع المصابين بشكلٍ لا يطمس آثار الجريمة والبصمات على المسرح.

يذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن البرامج والخطط العامة لقيادة أمن المحافظة والمديريات، والتي تهدف الى رفع الحس الأمني وتعزيز قدرات الكوادر الأمنية في كل المديريات.