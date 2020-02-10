شكرا لمتابعة خبر عن طفل يمني .. يفاجئ الجميع ويوجه ضربة قاضية للفنانة نانسي عجرم اسقطتها ارضا وسط ذهول الجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الملك : يفاجئ الجميع ويصل قبل ساعات الى هذه المحافظة اليمنية وشيوخ القبائل كلها تتوافد للسلام عليه ( شاهد صورة وتفاصيل ) وردنا الان : الشيخ الزنداني يتعرض لهجوم مباغت وشرس قد يدفعه لمغادرة السعودية .. والخبر ينزل كالصاعقة على رؤوس كل قادة حزب الاصلاح العميد طارق صالح .. يوجه رسالة إلى الإمارات ممهورة بالدم اليمني (شاهد) إعلامي حوثي في قناة المسيرة يُعلن خبر العثور على جثة (خاله) القائد العسكري الكبير في احد جروف نهم وعدد من رفاقه بعد عامين من فقدانه

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