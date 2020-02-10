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عدن - ياسمين التهامي - هوية عروس الوليد مقداد نجم طيور الجنة تتصدر محركات البحث

احتل حفل خطبة الوليد مقداد نجم طيور الجنة، الصدارة على وسائل التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث في محرك البحث العالمي جوجل، تضمن تساؤلات حول هوية العروس. وجاء خبر خطبة الوليد مقداد، صادما للكثيرين ممن لا يزالون يتذكرون الوليد وهو طفل صغير يغني مع أخيه المعتصم في قناة طيور الجنة. جديد اب برس : Advertisements وقرر الشاب الأردني اختيار عروسه من عائلته، إذ إن حيث أنها ابنة عمه نور غسان مقداد، وتبلغ من العمر 21 عامًا.

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