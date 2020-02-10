شكرا لقرائتكم خبر عن جعل شوارعها فارغه ودفعت المواطنين للتوافد للشواطى...شاهد بالصور الأجواء التي تعيشها عدن الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جعل شوارعها فارغه ودفعت المواطنين للتوافد للشواطى...شاهد بالصور الأجواء التي تعيشها عدن الآن

تعيش العاصمة المؤقتة عدن، في الأثناء، أجواء غائمة مصحوبة بنسمات من الهواء البارد، ما أضفى عليها مزيداً من الجمال . حيث تشهد عموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن أجواء غائمة وسحب ماطرة تغطي سماء المدينة . جديد اب برس : Advertisements وقالت مصادر محلية، أن عدد من الأسر في عدن غادرت منازلها وبدأت بالتوافد إلى شواطئ ومتنفسات المدينة للأستمتاع بهذه الأجواء الساحرة. * المصدر صحيفة الوطن العدنية

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