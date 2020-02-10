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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو...طارق عفاش يباغت الجميع ويتجاوز كل الحدود ويوجه للرئيس هادي والجنرال الاحمر اتهام خطير جدا ويصفهما بهذا الوصف غير اللائق

اتهمت قوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق عفاش الرئيس هادي وكل اركان الشرعية بانهم هاربين من بلدهم ولم يعودو يفكرون فيها .

الاتهام لم يكن مباشر للرئيس هادي ونائبه الاحمر لكنه كان اتهام ضمني اذ قال الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الاثنين، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر: "ندعو اليمنيين إلى تجاوز الماضي وعدم الانجرار وراء مهاترات المأزومين الذين ارتهنوا لمشاريعهم الخاصة ودمروا البلد فوق رؤوس الجميع وهاجروه منذ وقت مبكر".

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ورد للتو...طارق عفاش يباغت الجميع ويتجاوز كل الحدود ويوجه للرئيس هادي والجنرال الاحمر اتهام خطير جدا ويصفهما بهذا الوصف غير اللائق



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جاء ذلك خلال الدعوة التي وجهها العميد الركن صادق دويد، الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الاثنين، لكافة المواطنين اليمنيين.

وقال العميد دويد

وأضاف دويد: معركتنا مواجهة المشروع الإيراني واستعادة اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين وعودة الحياة لمسارها الطبيعي وهو ما يجب أن نعمل عليه جميعا.

وتجري مناكفات محدودة بين نشطاء يمنيين، على خلفية دعوات رسمية وشعبية لتوحيد الصف الجمهوري، وترك المهاترات، وتوجيه البنادق نحو عدو الجميع المتمثل في الحوثي.