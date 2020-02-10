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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل جديدة حول العثور على جثة صيادين اثنين بابين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
الخليج 365 - أبين
كشفت عمليات الحزام الامني في قطاع احور أن سفينة نقل يمنية عثرت على جثة صيادين اثنين داخل قاربهم بعد ضياعهم في وسط البحر لاسابيع.
وأضاف المصدر العملياتي أن سفينة نقل بضائع متوسطة الحجم تابعة لتاجر يمني عثرت على صيادين اثنين فيما لازال صياد ثالث كان معهم على متن القارب مفقود حيث لم يجد لجثته اي اثر مشيرا الى أنه من المحتمل ان يكون الصياد الثالث قد رمى بنفسه بعرض البحر نتيجة الجوع والعطش.
وأشار المصد العملياتي أن السفينة عثرت على القارب في المياة الدولة بالحدود مع ارض الصومال حيث جرى نقل الجثتين من قبل طاقم السفينة الى سواحل شقره لتسليم الجثتين لاهل الضحايا الذين فارقوا الحياة نتيجة الجوع والعطش.
وأكد المصدر أن الصيادين الثلاثة لم يكن لديهم تموين كافي للنجاة كل هذه الايام سوا من مواد غذاية وماء يكفي للمكوث خمسة عشر يوم منذ اختفاء قاربهم وضياعهم في عرض البحر.
وأثارت الحادثة صدمة كبيرة لدى الكثير من سكان احور كون الصيادين الثلاثة من ابناء المديرية الساحلية ويعرف عنهم الخلق الرفيع.
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