قتلى وجرحى في انفجار ”غامض“ شمال صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

تضاربت الأنباء الواردة من العاصمة اليمنية صنعاء، حول الانفجار العنيف الذي شهدته إحدى مناطق مديرية بني الحارث شمالي العاصمة، مساء الأحد، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وانهيار أحد المباني.



وقالت مصادر محلية في صنعاء، إن الانفجار وقع في معمل لصناعة المفخخات والمتفجرات، داخل منزل أحد قيادات ميليشيات الحوثيين، في منطقة القابل بمديرية بني الحارث التابعة إداريا لصنعاء.

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وبحسب المصادر، فإن الانفجار تسبب بانهيار كبير في المبنى المكون من ثلاثة طوابق، ومقتل عدد من المتواجدين داخله وإصابة آخرين، في حين لم يسمع أي تحليق للطيران الحربي التابع لقوات التحالف العربي، قبيل حدوث الانفجار.

من جهته، عزز موقع ”المصدر أونلاين“ الإخباري المحلي، هذه الرواية، وقال إن المنزل الذي تحول إلى معمل لتفخيخ الطائرات المسيرة، يعود للقيادي في ميليشيات الحوثيين، محمد حميد الدين، مشيرا إلى أن من بين القتلى والجرحى عدد من مهندسي المتفجرات.

وقالت مصادر أخرى، إن الانفجار كان ناجما عن صاروخ خاطئ، أطلقته ميليشيات الحوثيين من ضواحي العاصمة صنعاء، باتجاه مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، إلا أن الصاروخ سقط وانفجر على منزل يعود لأحد قيادات الميليشيات، شمالي صنعاء.

في غضون ذلك، استهدفت ميليشيات الحوثيين، حي الروضة السكني بمدينة مأرب، مساء الإثنين، بصاروخ من نوع كاتيوشا، ما تسبب في وقوع خسائر مادية للمدنيين دون أي ضحايا، وفقا للأنباء الأولية الواردة من مصادر محلية.