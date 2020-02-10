قوات الحزام الأمني في الشيخ عثمان تلقي القبض على عصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

القت قوات الحزام الأمني في الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، فجر اليوم، من القاء القبض على عصابة من شخصين.

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وقال مسؤول شعبة التوجيه المعنوي بالقطاع الثامن، في بيان له، ان قوات الطوارئ ألقت القبض على شخصين وهما (أ.ج.م) و (أ.م.أص) قاما ظهر أمس بسرقة طبيبة تعمل في مستشفى الصداقة.

وأستعرض المسؤول، تفاصيل الحادثة، التي بدأت بتعرض الطبيبة (ه.أ.س) لعملية سرقة قام بها شخصين كانا على متن باص نوع "دباب" لون أخضر، عندما كانت تسير برفقة إحدى صديقاتها في طريق عودتهم للمنزل بعد انتهاء دوام العمل، حيث قام احد الجناة بسرقة الحقيبة الخاصة بها، مما تسبب بسقوط الطبيبة على الأرض وتعرضت لجروح بسيطة، فيما فر الجناة الى جهة مجهولة.

وأفاد بأن كاميرات المراقبة تمكنت من تصوير عملية التقطع والسرقة ، مما ساعد ذلك رجال الأمن من التعرف على هوية المنفذين لعملية السرقة ، وبعد ساعات من ارتكابهم للجريمة تم إلقاء القبض عليهم وايداعهم سجن شرطة الشيخ عثمان.

ودعا مسؤول شعبة التوجيه المعنوي جميع المواطنين والذين تعرضوا لعمليات تقطع مماثلة التوجه إلى عمليات الحزام الأمني بالقطاع الثامن بمديرية الشيخ عثمان للتعرف على الجناة.