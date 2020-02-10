شكرا لبحثكم عن خبر السلطات تعتقل نجل الزوكا في محافظة شبوة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر امني وفقا لصحيفة عدن الغد ان اعتقال الصحفي جمال الزوكا بمدينة عتق سببه قضية جنائية.
واشار المصدر ان الزوكا قُدم به بلاغ جنائي من قبل المواطن مقبل لكرش والذي يدعي ان الزوكا اتهمه بقتل مواطن ويدعى الشاعر باسردة.
وفتحت السلطات الامنية تحقيقا في الواقعة حيث بات مطلوبا من الزوكا اثبات اتهامه للكرش.
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