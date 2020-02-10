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السلطات تعتقل نجل الزوكا في محافظة شبوة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر امني وفقا لصحيفة عدن الغد ان اعتقال الصحفي جمال الزوكا بمدينة عتق سببه قضية جنائية. 

 واشار المصدر ان الزوكا قُدم به بلاغ جنائي من قبل المواطن مقبل لكرش والذي يدعي ان الزوكا اتهمه بقتل مواطن ويدعى الشاعر باسردة. 

وفتحت السلطات الامنية تحقيقا في الواقعة حيث بات مطلوبا من الزوكا اثبات اتهامه للكرش. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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