عدن .. إجتماع موسع يقر تخصيص مساحة تخزينية لبرنامج الغذاء العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش إجتماع موسع لقيادات المنطقة الحرة وهيئة الأراضي عدن، عقد اليوم الإثنين، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن، بدر معاون، تخصيص مساحة لبرنامج الأغذية العالمي في المحافظة .



وأستعرض الإجتماع رسالة رئيس الوزراء الموجهة لرئيس الهيئة العامة للأراضي بعدن ، ورئيس المنطقة الحرة بناءً على رسالة وزير الإدارة المحلية - رئيس اللجنة العليا للإغاثة - عطفاً على رسالة مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بعدن ، بشان طلب تخصيص مساحة كافية في محافظة عدن لغرض بناء مخازن للبرنامج لإستخدامها في تخزين المواد والمستلزمات الإغاثية .

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وأقر الإجتماع ، تخصيص المساحة المطلوبة من برنامج الأغذية العالمي في المنطقة الصناعية التخزينية للمنطقة الحرة بعدن القريبة من ميناء الحاويات ، وذلك لإستيعاب من إقامة مخازن للبرنامج حتى يتسنى إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بسهولة إلى مختلف المحافظات اليمنية .

وخلال الإجتماع ، أكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بدر معاون ، أهمية تعاون الجميع لما فيه خدمة المصلحة العامة لتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بدعم سبل العيش والتمكين المجتمعي وتعزيز الإستقرار وبناء القدرات ومشاريع التنمية الصغيرة في المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، والدكتور معين عبدالملك سعيد - رئيس مجلس الوزراء .

وأشار معاون ، إلى أن قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن على إستعداد لتقديم كل الدعم والمساندة للمنظمات الإغاثية والإنسانية لتسهيل أعمالها ، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه أعمالها وتشجيعها لتنفيذ كافة المشاريع والبرامج النوعية المرتبطة بحياة المواطنين .