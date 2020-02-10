ناطق المقاومة الوطنية يوجه دعوة هامة إلى اليمنيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 الخليج 365 - خاص وجه الناطق باسم المقاومة الوطنية، صادق دويد، دعوة هامة إلى اليمنيين وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، ورصدها موقع (الخليج 365) .

Advertisements وقال دويد، "ندعوا اليمنيين إلى تجاوز الماضي وعدم الانجرار وراء مهاترات المأزومين الذين ارتهنوا لمشاريعهم الخاصة ودمروا البلد فوق رؤوس الجميع وهاجروه منذ وقت مبكر" . وقال "معركتنا مواجهة المشروع الإيراني واستعادة اليمن وانهاء معاناة اليمنيين وعودة الحياة لمسارها الطبيعي، وهو ما يجب ان نعمل عليه جميعا" .

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