شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط محاولات تسلل حوثية جنوب غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 قال موقع وزارة الدفاع، إن قوات الجيش أحبطت اليوم الإثنين، محاولات تسلل لمليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، في مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.

Advertisements وذكر الموقع أن عناصر من الميليشيا الحوثية حاولت التسلل، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، باتجاه مواقع “الكريفات”، و”لوزم”، و”الصرمين”، “الزنوج”، و”الأربعين”، شرق وشمال المدينة، إلا أن قوات الجيش أفشلت كل تلك المحاولات. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية.

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