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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التعليم العالي يعلن عن تحويل مستحقات طلاب اليمن في الخارج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري، عن بدء تحويل مستحقات الطلاب المتبعثين للدراسة في الخارج للربع الثالث من العام 2019م.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن الجفري "تم بدء التحويل للمستحقات من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الايام القادمة".
واضاف "ان قطاع البعثات على وشك الانتهاء من إعداد الربع الرابع للعام 2019م و الرسوم الدراسية للعام 2020/2019م".
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