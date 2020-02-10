الخنبشي يتفقد نشاط وزارة الإتصالات وباشريف يوضح اسباب إنقطاع الإنترنت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تفقد نائب رئيس الوزراء، الدكتور، سالم الخنبشي، اليوم الإثنين، نشاط وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين وللقطاع العام والخاص في كافة محافظات الجمهورية.



واستمع نائب رئيس الوزراء خلال زيارته الى ديوان عام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومبنى عدن نت وترؤسه اجتماع ضم قيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وعدن نت وتيليمن ،الى شرح من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف حول نشاط الوزارة ومشاريع التوسعة في قطاع الاتصالات والجهود التي تبذلها الوزارة نتيجة مشكلة انقطاع أو ضعف الانترنت..مؤكدا أن السبب وراء انقطاع النت كان بسبب انقطاع الكابل البحري الدولي في قناة السويس ويتم حاليا وبوتيرة متسارعة لاصلاحه.

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وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد اشار الوزير باشريف الى أن سوء الادارة من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية ضاعفت من مشكلة الانقظاع .. موضحاً تضرر ثلاثة من سبعة منافذ لدى الوزارة نتيجة للحرب التي تشنها مليشيات الحوثي.

واستعرض جملة من المشاريع الاسترتيجية التي تنفذها الوزارة لتصل خدماتها الى كافة محافظات الجمهورية .. مؤكداً أن الوزارة تسعى لتقديم خدمة أمنة وتوسيع نطاقها والرفع من مبيعاتها الى جانب توسعة الاعمال الجارية عبر الالياف الضوئية.

واشاد نائب رئيس الوزراء بالمستوى العالي للخدمات التي تقدمها الوزارة في قطاع الاتصالات..مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بتطوير قطاع المشاريع الاستثمارية ومنها مشرع عدن نت الذي يدار بكوادر يمنية مؤهلة.