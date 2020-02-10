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عدن - ياسمين التهامي - بعد تغريدته بشأن بقاء قواتهم في اليمن...شاهد كيف اليمنيين يردون على بن زايد ..."صور"

أثارت تغريدة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يحتفي فيها بما أسماه ذكرى مشاركة بلاده ضمن التحالف العربي في اليمن لدعم الشرعية وانهاء الانقلاب الحوثي، سخرية وتندر بين أوساط اليمنيين. جديد اب برس : Advertisements وقال بن زايد -في تغريدة بحسابه على تويتر- "تحية اعتزاز وفخر.. نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفي غدا بمشاركتهم فيما أسماها "المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن". مضيفا "كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمي وأخرى تبني". وأردف ولي عهد أبوظبي قائلا: "بإذن الله باقون سندا وعونا للشقيق في صيانة أمن منطقتنا واستقرارها".

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