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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق كم تبلغ قيمته...مفاجئة لمواطن يمني بعثوره على كنز في إبين اثناء الحفر أسفل منزلة

قالت مصادر محلية في ابين ان مواطن عثر بمديرية لودر على كنز من الاموال القديمة مدفونا تحت منزله . وبحسب المصادر ان المواطن عثر على العملة القديمة خلال عملية حفر اعتيادية اسفل منزله وسط منزله بلودر. جديد اب برس : Advertisements وقال سكان محليون ان المواطن كان يحفر بشكل اعتيادي حينما عثر على هذه الكميات من النقود. ويعود زمن النقود إلى الفترة السابقة وبعضها يعود إلى مئات السنين.

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