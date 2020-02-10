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عدن - ياسمين التهامي - موجود في كل بيت ونستخدمة بشكل يومي ...دكتورة يمنية تكشف سبب تقزم وإنكماش فتيات وشباب اليمن..."تفاصيل"

كشفت دكتورة يمنية ، سبب حالة التقزم والانكماش لليمنيين ،وخاصة النساء.

وقالت الدكتورة سامية الأغبري ، إنه بسبب إعتياد اليمنيين على تناول الخبز والحلويات المصنوعة من الطحين الأبيض ، في وجبات غذائهم اليومي ، وتركهم الحنطة ، والشعير ، تتقزم أجسادهم وتنكمش .

جديد اب برس :

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وأوضحت في منشور رصده " أحداث نت " اليوم، على صفحتها بموقع فيسبوك " أن الخبز الأبيض خال من مادة( اللايسين ) التي تشد العظم وتطوله وتقويه". مؤكدة أن هذه المادة موجودة في الشعير بأعلى نسبة .

وأشارت إلى أن " منع الخبز الأبيض السميد أو الفرينة ، ضرورة، كما هو الحال في الدول المتقدمة كالسويد وغيرها ، من الدول الاسكندنافية ، التي لم تشاهد في أسواقها إلا خبز الشعير ،والسويد هي الدولة المسؤولة عن الغذاء العالمي ".

وأضافت "ولا انسى عندما زرت السويد وكنت حاملا معي بعض سندويتشات بالخبز الابيض ،عندها وفي المطار قدموا لي الاعتذار بأني لا أستطيع أخذ السندويتشات معي لأنها تضر بصحتي وقام مسؤل الجمارك بشرح اضرار الخبز الابيض ، وبأنه خال من مادة (اللايسين ) التي تشد العظم وتطوله وتقويه ،وهي موجودة بالشعير بأعلى نسبة ، وهنا تذكرت مقولة علي بن أبي طالب رضى الله عنه، انه لايتناول من الخبز غير الشعير ، وعندما سألوه، قال رضى الله عنه : لو أكلت أكلكم لما قتلت شجعانكم !

ونوهت الأغبري، إنه أثر للايسين في الخبز الأبيض، وجميع ما يطبخ من الدقيق (الطحين) الابيض. مؤكدة أنه لهذا السبب صغرت بنية الجسم لدى الأجيال اليمنية والعربية الحديثة وخاصة البنات ، إذ ظهرت عليهم حالة التقزم والانكماش ، لأنهم غفلوا عن فائدة الشعير لدى اجدادنا ، أو قوة الحصان ، إذ لو اكل غير الشعير لما كان بهذه القوة والتحمل ".

وواصلت حديثها قائلة "ولم ننتبه إلى الأجسام الطويلة لدى الأمريكان والألمان ، والناتجة عن كثرة شرب المشروبات المصنوعة من الشعير !".

ولفتت بأن "ما دفعني لكتابة هذا المنشور ، مشاهدتي أمهاتنا واخواتنا وبناتنا كأنهن طالبات في المرحلة المتوسطة ، والشباب الضيق الكتف ، القليل الوزن ، القصير القامة " .

وقالت الدكتورة سامية الأغبري، في سياق منشورها الذي رصده " أحداث نت " : كتبت هذا آسفا لما حصل ويحصل لشبابنا وشاباتنا ، بسبب إعتيادهم على تناول الخبز والحلويات المصنوعة من الطحين الابيض ،في وجبات غذائهم اليومي ، تاركين الحنطة ، والشعير، وحرصهم على شراء الطحين التركي الأبيض الذي منعه أردوغان عن الشعب التركي". فالرجاء الإهتمام في نشر هذا الموضوع ، لما فيه من اجر ، لانقاذ الناس من الأمراض نتيحة اعتمادهم على الطحين الأبيض ،علما إن السبب الأول ، هو ضعف مناعة أجسامهم ،لإعتيادهم تناول الخبز الابيض ،رفيق مرض القولون والسكر ".

وختمت " أن كثرة وجود الاطباء والصيدليات والمختبرات في بلدنا ، تستدعي أن يراجع كل منا نفسه ،ويعيد النظر في نظامه الغذائي ، فالحكمة تقول : تذوق الطعام بعقلك ،وليس بلسانك ، أي عليك أن تدرك منافعه وأضراره ! ، واخيرا نقول إذا كان إختيارك للخبز صحيح ، فإن غذاءك صحيح والعكس بالعكس ،فقد عاش أجدادنا بخبزة صح وشي بسيط من الطعام ، فكانوا أقل منا أمراضا ،ولم تكن حالهم كحالنا ، تمتلئ عياداتنا ومختبراتنا وصيدلياتنا كل يوم ،بأوضاع بائسة ، وأمراض مختلفة" .