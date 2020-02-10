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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. مواطن يفاجئ زوجته بـ «مرسيدس» بعدما طردها من المنزل
على خلفية تعرض خبيرة التجميل العنود اليوسف، للطرد من قبل زوجها، تبين أن الزوج قد خطط لـ مقلب لها.
وكشف زوج العنو، عن شراءه سيارة لها من نوع مرسيدس، لكنه أراد أن تكون مفاجأة.
جديد اب برس :
وقدم الزوج اعتذاره لزوجته عن المقلب وإهماله لها، مؤكدًا أنه كان مجرد تخطيط حتى ينفذ مفاجأته.
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