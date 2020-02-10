عسكري يستدرج مفتشة في مكتبه لمواقعتها

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عدن - ياسمين التهامي - أقدم عسكري يعمل في مطار الكويت، على استدراج مفتشة أجنبية في مكتبه لممارسة الجنس معها. ونجحت القوات في ضبط المتهم، والذي قررت المحكمة سجنه لمدة 7 سنوات وعزله من وظيفته. جديد اب برس : Advertisements وألزمت المحكمة المتهم أيضًا بتعويض المجني عليها مؤقتاً بمبلغ 5001 دينار.

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