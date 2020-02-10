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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالوثيقة...مواطن من ذمار يعتنق الإسلام..."صورة"

قد يبدو عنوان هذا الخبر غريبا بعض الشيء إلا ان وثيقة سعودية خاصة بالداخلين إلى ديانة الإسلام تؤكد انه حقيقي .

ونشرت وسائل اعلام سعودية وأخرى يمنية وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشئون الاسلامية والاوقاف في السعودية تفيد بدخول مواطن من محافظة ذمار اليمنية الإسلام .

جديد اب برس :

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وتشير الوثيقة إلى ان المواطن ويدعى عبدالاله علي حسين والحامل للجنسية اليمنية قرر الدخول واعتناق ديانة الإسلام .

وبحسب الوثيقة فقد كانت ديانة المواطن السابقة هي اليهودية .